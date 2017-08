Início do feriado já lota aeroportos e estações de trem no Japão

Principais aeroportos e estações ferroviárias nas grandes áreas urbanas do Japão ficaram lotados de viajantes nesta quinta-feira (10), visto que a correria anual do feriado de Obon entrou a todo vapor.

O número de voos domésticos do Aeroporto de Haneda (Tóquio), notavelmente aqueles com destino a Hokkaido, no norte, e Okinawa, no sul, estavam completamente lotados, enquanto os assentos reservados dos trens-bala com destino ao oeste, com partidas da estação de Tóquio, estavam cheios durante todo o dia.

Os aeroportos de Narita (Chiba) e Kansai (Osaka), estavam congestionados com passageiros que iam passar seus dias de folga no exterior durante o pico do feriado, entre hoje (10) e 20 de agosto.

A previsão é de que cerca de 55.600 pessoas viajem para o exterior nesta quinta-feira, de acordo com a operadora do aeroporto de Narita. A estimativa é de que o número total de viajantes, tanto os de saída quanto de entrada, seja de aproximadamente 1,07 milhão, com o pico de partidas no dia 11 e o de volta no dia 20 de agosto.

Segundo o Aeroporto de Kansai, 728.500 passageiros vão viajar para destinos no exterior durante o período de 11 dias. Somente nessa quinta-feira, cerca de 35.100 pessoas vão partir em viagens internacionais.

Amanhã (11), provavelmente, será o dia de pico para aqueles que vão viajar dentro do Japão, de trem ou pelas estradas. No retorno do feriado, o congestionamento poderá se espalhar por vários dias.

Fonte: Japan Today Imagem: NNN