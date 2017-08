Indústria de fármacos usava produto da China, sem autorização

A Indústria Química Yamamoto, fabricante de fármacos, com sede em Funazu-cho, cidade de Wakayama (província homônima), foi penalizada pelo governo da província.

Segundo os noticiários da imprensa japonesa, a fabricante teria expedido um fármaco usado para a produção de remédios para gripe – analgésico e antipirético (AA), ou conhecido como paracetamol, para as indústrias que produzem medicamentos. O AA teria sido processado com princípios ativos bem mais baratos, importados da China, sem autorização.

Continuou produzindo fármacos com AA chinês

Segundo um entrevistado do Sankei News, da Divisão de Drogas Farmacêuticas da província, a indústria tinha um plano para utilizar o AA de origem chinesa em 2008. Mas, o plano não evoluiu e 13 toneladas ficaram no estoque, para descarte. No entanto, um responsável pela gestão de fabricação da época começou a usá-lo, misturando no processo.

A fraude foi descoberta em maio deste ano. Funcionários do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social mais os da província estiveram em inspeção na indústria. Baseada na lei de fármacos, a província emitiu ordem de suspensão das atividades da indústria por 22 dias e ordem de kaizen (melhoria).

A indústria apresentou um plano de melhoria em 28 do mês passado, segundo a TBS.

A alegação da indústria foi de ter usado as 13 toneladas, misturando-as, para eliminá-las do estoque. Segundo a TBS, o problema é que ela continuou realizando importação da China. Supõe-se que tenha feito isso para a redução de custo e aumento de produção.

Fontes: TBS e Sankei Imagem ilustrativa