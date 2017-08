Incêndio consome 7 prédios ao lado do mercado de Tsukiji

Sem notícias de feridos por conta do grande incêndio, os bombeiros levaram cerca de 8 horas para conter as chamas. Foram 7 estabelecimentos comerciais totalmente destruídos em Tsujijogai.

Essa é uma área ao lado do famoso mercado de peixes Tsukiji, em Chuo-ku, Tóquio. É também famosa pelas peixarias, restaurantes e lojas de utensílios de cozinha, agrupados em um único local. Foi aberta em 1935 e logo chamou a atenção da população. Somente nessa área comercial se podia encontrar variedade de alimentos e utensílios não vendidos em outros lugares. É muito visitada por estrangeiros e turistas de todo o país.

Incêndio de grandes proporções

O fogo teria começado pouco antes das 17h00 de quinta-feira (3), em um prédio de 3 andares. Um vizinho percebeu e acionou o Corpo de Bombeiros. As chamas se alastraram para as lojas vizinhas. No total, foram 7 estabelecimentos comerciais totalmente danificados.

Foram enviadas 63 unidades de caminhões dos bombeiros para as atividades de contenção das chamas. O que dificultou a atividade dos bombeiros foi porque os prédios eram no estilo nagaya, quase que emendados um no outro.

Foram 935 metros quadrados consumidos pelas chamas, informou o noticiário da ANN. O grande incêndio só pôde ser contido por volta da 1h00 do dia seguinte.

Segundo o Tokyo Shimbun, não foram registradas pessoas que se atrasaram para fugir ou feridas. Houve apagão em cerca de 90 prédios vizinhos, em Tsukiji 4 chome, por volta das 18h40, informou a NHK.

O Corpo de Bombeiros informou que fará investigação nesta sexta-feira (4) para apurar a origem do fogo, segundo a ANN.

Assista ao vídeo do noticiário da ANN.

Fontes: ANN, NHK, Tokyo NP e Sankei News Fotos: ANN e Sankei