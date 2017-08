Hospital condenado a pagar indenização de ¥66 milhões em Aichi

O caso ocorreu há 6 anos no Kariya Toyota General Hospital, quando uma menina de 7 anos foi levada de ambulância para atendimento de emergência. Lá foi internada pelo problema de hemorragia cerebral, em 18 de outubro de 2011.

Após cerca de 2 semanas, em 31 do mesmo mês, a pequena paciente morreu em decorrência de um AVC-acidente vascular cerebral.

Os pais da menina, inconformados com o diagnóstico impreciso, e com o tratamento inadequado, entraram com uma ação indenizatória. A gestora do hospital é a Associação Toyota (Toyota Kai), contra a qual requereram o pagamento de compensação no valor de 75 milhões de ienes.

Indenização por negligência

O julgamento do caso foi realizado na quarta-feira (2), onde o juiz Suekichi Mikakazu explicou o motivo de sua decisão. “Embora o médico pudesse supor que se não gerisse adequadamente o tratamento, poderia levar ao agravamento do sintoma, em relação à pressão no cérebro da menina. Ele não tomou as medidas adequadas, negligenciou, apesar do dever de lealdade”, proferiu.

Segundo o jornal Chunichi, “se o médico tivesse tomado as medidas, a possibilidade de não levá-la à morte era grande”, teria dito o juiz.

Assim, por considerar que o médico foi negligente, o juiz sentenciou o pagamento de 66 milhões de ienes de indenização à família enlutada.

A reportagem da NHK procurou a direção do hospital em relação à sentença. “Deixamos nas mãos dos advogados do caso. Nos poupamos de fazer qualquer comentário”, ouviu a reportagem.

Fontes: NHK e Chunichi Shimbun Foto: blog Yahoo/onoe