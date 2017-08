Homens se salvam milagrosamente depois da explosão de cilindros de gás na wagon

Por volta das 22h00 o Corpo de Bombeiros de Tóquio foi acionado por testemunhas. “Depois do som de explosão, um carro está pegando fogo”, teria dito a pessoa que chamou pelo socorro.

A explosão dentro da wagon ocorreu em Nerima-ku, capital japonesa. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para apagar as chamas. Em decorrência do acidente, 2 homens na faixa dos 40 anos, foram encaminhados ao hospital. Segundo as matérias da imprensa, os dois se salvaram, apesar da gravidade da ocorrência. Eles tiveram lesões e queimaduras leves.

Explosão dos cilindros de gás

De acordo com o levantamento do Departamento da Polícia Metropolitana, a wagon estava parada, aguardando o sinal vermelho. Havia 8 cilindros de gás propano na área de cargas da wagon. Alguns deles explodiram repentinamente com o carro parado.

Para compreender a gravidade da explosão, os prédios de apartamento tiveram vidraças quebradas. Os vidros dos veículos que estavam próximo, também partiram. Um residente disse para a ANN “nunca tinha ouvido um som desses. Parecia um míssil”. Outras duas mulheres contaram que o tremor foi como de terremoto e o céu ficou vermelho. Elas ouviram explosões sequenciais.

De acordo com a ANN, os homens estavam voltando de um festival (matsuri), onde os cilindros de gás foram usados. A polícia está investigando a causa da explosão.

O local onde ocorreu a explosão fica a 500 metros da estação Kami Igusa, da linha Seibu Shinjuku. É uma área movimentada e nessa ocasião, a avenida estava cheia de veículos, segundo a NHK.

Fontes: NHK e ANN Fotos: ANN