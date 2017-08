Homem rouba bolsa de cadeirante dentro de elevador

A Polícia de Izumi (Osaka) está à procura de um homem que roubou a bolsa de uma cadeirante, de 69 anos, dentro do elevador do prédio de apartamentos onde ela reside.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na noite de sexta-feira (11), por volta das 19h30. A mulher, que estava em uma cadeira de rodas elétrica, entrou no elevador no 1º andar quando um homem, repentinamente, veio atrás dela, divulgou o Sankei Shimbun.

Quando o elevador parou no 2º andar, onde a mulher mora, o homem bloqueou o caminho e a porta se fechou novamente.

Ele apertou o botão para o 1º andar e, quando a porta se abriu, ele pegou a bolsa da mulher, que continha 9.000 ienes. O homem, então, fugiu enquanto a porta do elevador se fechava.

A mulher, que não ficou ferida, disse que não conhecia o homem. Segundo a polícia, ele aparentava ter 30 anos e vestia uma camisa de manga curta e calças, ambas de cor preta.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN