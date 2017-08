Homem é resgatado nos Alpes Japoneses

Um homem de 74 anos foi resgatado nos Alpes Japoneses do Norte no domingo (20), 1 semana após ele ter sofrido uma queda no local e perdido o contato, segundo a polícia.

Kiyoyuki Tsutsui de Hiroshima disse que consumiu pedaços de chocolate e bebeu água que escorria da montanha enquanto se matinha aquecido com sua capa de chuva, de acordo com a polícia. Ele foi encontrado debilitado, mas sua condição de saúde não é grave.

Tsutsui escorregou em uma trilha a uma altitude de cerca de 1.000 metros em Kurobe (Toyama), por volta das 16h do dia 13 de agosto e então caiu cerca de 10 metros encosta abaixo.

Ele entrou na área montanhosa a partir da província de Niigata no dia 10 de agosto, planejando descer 4 dias depois.

Um parente de Tsutsui relatou seu desaparecimento às autoridades na sexta-feira (18) antes da polícia iniciar as buscas na manhã de domingo.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK