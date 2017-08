Homem é encontrado morto em clube de tiro esportivo

Por volta das 18h30 de terça-feira (8), uma pessoa relacionada ao clube de tiro esportivo Narita, localizado em Inzai (Chiba), acionou o socorro. O indivíduo teria ligado para o número 110 por ter visto um homem ensanguentado caído no gramado das instalações. O homem foi transportado para o hospital, onde morreu cerca de 1 hora depois.

Segundo a polícia, o homem, de 49 anos, praticava o teatro japonês noh e residia em Funabashi (Chiba). Ele foi encontrado abraçado com uma espingarda e com um tiro no rosto. A arma utilizada para o matar ficava guardada no clube de tiro.

Vítima comprou balas antes de ir ao clube de tiro

De acordo com informações recolhidas no clube e com a polícia, por volta das 18h00, um funcionário do local informou o homem que o estabelecimento iria ser fechado em breve. Nessa ocasião, o funcionário relatou que não percebeu nada de estranho com ele.

A polícia local investiga o caso sob 2 aspectos, o de homicídio e também o de suicídio. Soube-se que o homem teria adquirido balas em uma loja próxima pouco antes de se dirigir ao clube. Segundo as autoridades, não havia outros membros no clube naquele horário.

Fontes: ANN e Nikkan Sports Fotos: ANN