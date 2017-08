Grave acidente na via expressa causa outros na rodovia que passa embaixo

Por volta das 13h45 de quarta-feira (30), um caminhão que trafegava na via expressa Chuo entrou em cheio em canteiro de obras. Com o choque, materiais de plástico voaram e caíram sobre os carros da rodovia nacional 248, que passa embaixo da via expressa. Os acidentes foram na cidade de Tajimi (Gifu).

Segundo reportagem do Sankei West, dois veículos de passeio foram atingidos por esses materiais de plástico, que caíram de uma altura de 11 metros da via expressa.

“Ouvi um barulho e algo veio voando, tudo ficou vermelho na minha frente”, disse o motorista Taro Ando, 31, de Nagoia (Aichi). A embalagem cilíndrica de plástico de cor prateada continha um pó vermelho e, instintivamente, Ando pisou no freio, relatou. O seu carro derrapou e, ao olhar pelo retrovisor, viu um outro carro com o capô totalmente danificado.

“Que medo. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo”, exclamou Ando. No carro de trás, havia um casal.

Morte de 1 pessoa e 8 feridos

Na via expressa Chuo estava sendo realizado um trabalho de reparo em uma das faixas, com 6 trabalhadores e 2 veículos da Nexco.

Como resultado do acidente, um trabalhador morreu no local, segundo a polícia. Além do motorista do caminhão que se feriu, mais 7 pessoas tiveram lesões, desses, 4 eram trabalhadores da obra.

Com o choque do caminhão, a mureta de proteção da via expressa foi quebrada.

Como o motorista do caminhão se encontra internado, a polícia está aguardando pela recuperação para tomar seu depoimento.

Fontes: Sankei West, Sankei News e ANN Fotos: Sankei News