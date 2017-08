Funcionário de manutenção morre após ser atingido por carrinho de montanha-russa

Um funcionário morreu e outro ficou gravemente ferido no sábado (12) após eles terem sido atingidos por um carrinho de montanha-russa que estava sendo testado em um parque de diversões na província de Oita, de acordo com a polícia.

Takashi Okubo, de 44 anos, e outro trabalhador foram atingidos por volta da 15h30 enquanto faziam a verificação dos trilhos da montanha-russa do Parque Kijima Kogen, localizado na cidade de Beppu.

Ninguém estava a bordo do carrinho no momento do acidente, de acordo com a polícia.

Segundo a operadora do parque, a KK Kijima Kogen Operations, ela estava preparando um segundo grupo de carrinhos nos trilhos, por volta das 15h, para acomodar o grande número de visitantes.

Acredita-se que o carrinho da montanha-russa tenha viajado a uma velocidade de 40 a 50km/h quando atingiu os dois homens, que foram jogados ao chão 2 metros abaixo.

A atração é a primeira montanha-russa de madeira do Japão, chamada Júpiter, de acordo com o site do parque de diversões. Ela foi construída a partir de 60 árvores de abeto norueguês.

Toshiaki Shiga, presidente da empresa, pediu desculpas pelo acidente em uma conferência de imprensa. Ele admitiu que houve uma “falta de compartilhamento de informação” entre os funcionários do parque, visto que as inspeções nos trilhos não deveriam ter sido conduzidas enquanto um carrinho de montanha-russa estava sendo testado.

A operadora do parque disse em seu site que, por enquanto, as operações da montanha-russa serão suspensas para permitir a realização de uma investigação completa da causa do acidente.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK