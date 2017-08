Fumaça tomou conta de estação em Tóquio

A fumaça tomou conta da estação de Shinjuku da JR em Tóquio por volta das 14h20 de segunda-feira (28), fazendo com que a operadora ferroviária interrompesse a operação na linha Yamanote temporariamente.

De acordo com a unidade de Shinjuku do Departamento de Polícia Metropolitana e outras fontes, a causa da fumaça não foi um incêndio, mas uma pequena escavadeira, que caiu em um local de construção sob a plataforma, espalhando poeira e fumaça do motor. Em um ponto a fumaça estava tão intensa que era difícil ver os arredores.

Segundo a polícia e a East Japan Railway Co, no momento do incidente, pedaços de concreto estavam sendo recolhidos no local, e a escavadeira tombou. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN