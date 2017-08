Formigas-de-fogo são encontradas próximas à indústria em Aichi

As formigas-de-fogo tomam espaço na mídia japonesa todos os dias. Elas são uma das preocupações do governo japonês. Com nome científico de Solenopsis invicta elas têm vindo ao Japão através das cargas de navio. E já se espalharam por quase todos os portos, incluindo alguns aeroportos. Elas têm um veneno forte, capaz de matar uma pessoa.

No mês passado foram encontradas algumas delas nas proximidades de uma indústria grande. O Ministério do Meio Ambiente mandou realizar pesquisa no local, incluindo uma extensão de 2Km em torno do local.

Funcionários munidos de armadilha para as formigas-de-fogo e prancheta realizaram o trabalho de campo. Segundo o noticiário da CBC, essa atividade teve início nesta segunda-feira (14).

Coleta das formigas-de-fogo

Elas foram encontradas nas proximidades da planta da Panasonic, situada em Kasugai (Aichi). Foram vistas no mês passado e com a instalação de armadilhas, os funcionários começaram a fazer coletas. Colocaram essas armadilhas nas escolas e praças da região.

Com as recentes descobertas dessas invasoras vindas da América do Sul, o ministério tomou medidas para combatê-las.

Na cidade de Nagoia (Aichi), já foram encontradas no Porto de Nagoia, especificamente nas docas de Tobishima. Depois, nas docas de Nabeta. O mesmo trabalho de pesquisa foi realizado nessas duas localidades, na semana passada.

Fonte e foto: CBC TV/Wikipedia