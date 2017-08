Incêndio destrói apartamentos e deixa ao menos 4 mortos

Quatro pessoas morreram, 1 está desaparecida e 10 ficaram feridas e levadas a hospitais após um prédio de apartamentos ter sido destruído pelo fogo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (22) na cidade de Yokote (Akita).

Vinte e cinco homens com idades entre 20 e 80 anos moravam no prédio de 2 andares, com base de madeira, construído há 50 anos.

As chamas se espalharam e danificaram 3 estruturas vizinhas, duas casas e uma instalação municipal. O fogo foi contido 5 horas depois do alarme de incêndio dentro do prédio ter disparado por volta da 1h. Alguns residentes escaparam quando o alarme disparou e o corpo de bombeiros foi alertado por um homem que mora na vizinhança.

“Eu fui acordado por um barulho que parecia um estouro, por volta da 1h”, disse um homem que mora nas proximidades. “Vi a janela ficando vermelha e as chamas chegando a mais de 10 metros de altura”.

Alguns dos moradores se mudaram para o prédio após o setor de bem-estar social do governo municipal de Yokote os ter encaminhado para lá. Cada pessoa morava em seu próprio apartamento, de acordo com a polícia e outras fontes.

Onze pessoas moravam no 1º andar, onde havia 13 unidades e 14 pessoas residiam no 2º piso, que tinha 15 unidades. A maioria do residentes que morreram ocupavam o 2º andar. Fumar era proibido dentro dos apartamentos, de acordo com um residente que escapou do incêndio.

Uma empresa que administra o prédio de apartamentos disse em uma entrevista ao jornal Asahi que o local foi classificado como uma pensão, visto que o café da manhã e o jantar eram servidos com exceção aos domingos e feriados. O aluguel era de 51.480 ienes por mês, incluindo as refeições.

O prédio estava localizado a cerca de 1km ao sul da estação de Yokote da JR em uma área residencial perto do centro da cidade.

Fonte: Asahi, Japan Today Imagem: ANN