Exercício militar conjunto entre Japão e EUA em Hokkaido

Uma parte do exercício militar conjunto entre as tropas do Japão e Estados Unidos foi apresentada para a imprensa japonesa na manhã desta quarta-feira (16).

A ação chamada de North Viper já vem sendo realizada desde o dia 10, quinta-feira. A área de manobras militares e inclui uma parte da cidade de Eniwa.

Foram mostrados 90 tanques, 28 LAV-25 (Light Armored Vehicle ou veículo de combate anfíbio) e 2 veículos blindados da Força de Autodefesa do Japão, tanto do exército quanto da marinha. O total de militares japoneses e americanos em treinamento é de 300 homens. Os tanques e veículos avançaram por 1,5Km, levantando poeira e disparando. Depois, se encontraram com os militares do exército e da marinha dos EUA para avançarem em ataque.

Exercício militar conta com Osprey

O governo japonês não havia autorizada a participação do Osprey. É uma aeronave militar multifunção, capaz de pousos e decolagens verticais e em terreno curto.

O motivo foi o acidente ocorrido na Austrália em 5 deste mês. No entanto, militares americanos apresentaram uma explicação convincente de que o Osprey é seguro.

Por conta disso, 6 delas irão participar do treinamento, a partir de sexta-feira (18). O exercício militar prossegue até 28 deste mês. Há previsão de realizá-lo também à noite, durante esse período.

Motivo do exercício militar

A imprensa japonesa não mencionou o motivo do exercício militar conjunto. Mas, a Reuters vem fazendo transmissões ao vivo desde o início da operação, diariamente pela manhã (horário Japão). E as pessoas do mundo todo que assistem às transmissões comentam que o mundo não quer guerra, quer paz.

Curiosamente, esse treinamento está sendo realizado depois que o ditador norte-coreano anunciou que tem planos para lançar 4 mísseis balísticos nas imediações da ilha de Guam, território dos EUA.

