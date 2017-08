Engavetamento na via expressa de Nagoia deixa 5 feridos

Por volta das 5h30 desta quarta-feira (9) ocorreu um engavetamento envolvendo caminhões e veículos de passeio na via expressa, dentro da cidade de Nagoia (Aichi).

O acidente foi na altura de Nakagawa-ku, no encontro do Kogane IC com a via principal. Segundo relatos, um caminhão se perdeu e encostou na lateral da pista.

Um outro caminhão veio na direção dele e colidiu na traseira. Com o choque o motorista do primeiro caminhão desceu para acender o sinalizador. Nesse momento, ele toca em um veículo de passeio, que por sua vez se choca com o caminhão.

Em seguida, outro veículo foi envolvido.

Com esse engavetamento, 5 homens, na faixa dos 20 aos 50 anos, foram levados ao hospital para receberem atendimento. Segundo o noticiário, nenhum deles teve lesões graves.

Em decorrência do engavetamento, o trecho entre Kogane e Karasumori ficou interrompido por cerca 4 horas. O tráfego só foi liberado após as 9h00.

Assista ao vídeo para conferir as imagens.

Fontes e foto: CBC TV