Engavetamento de 6 veículos em Saitama resulta em morte

Policiais e bombeiros se apressaram em socorrer as pessoas envolvidas em um engavetamento com 6 veículos na província de Saitama. O acidente ocorreu por volta das 23h10 de domingo (20), na via expressa Kan-etsu, na altura de Misato-machi.

Tudo começou com um veículo de passeio que se chocou com o da frente. Com a freada brusca, a motocicleta que vinha atrás bateu contra um caminhão de médio porte e assim, ocorreu um engavetamento com 6 veículos.

Em decorrência do choque, um homem na faixa dos 30 anos que dirigia a motocicleta foi levado às pressas para o hospital. Morreu após cerca de 3 horas, por ter sofrido lesões graves em todo o corpo.

Em um dos veículos envolvidos, duas mulheres, de 19 e 20 anos, tiveram fraturas e também foram socorridas pelas ambulâncias.

O local onde ocorreu o acidente fica a 1Km antes da Honjo Kodama IC, onde há 3 faixas em linha reta. As autoridades policiais estão investigando a causa do acidente.

Por conta do acidente, o trecho Hanazono IC a Honjo Kodama IC da via expressa Kan-etsu teve tráfego interrompido.

Fonte e foto: NHK