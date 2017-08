Duas mil pessoas participam de treinamento de evacuação perto do Monte Fuji

As pessoas que moram perto do Monte Fuji participaram de um treinamento de evacuação no domingo (20) para assegurar que estão preparadas caso haja uma erupção no monte mais alto do Japão.

Cerca de 2.000 pessoas de 6 municípios na província de Yamanashi no lado norte do vulcão participaram do treinamento. O pico mais alto do Japão entrou em erupção pela última vez há 300 anos.

O treinamento foi feito para conscientizar a população sobre a possibilidade de um desastre, assim como ensaiar procedimentos para uma evacuação de grande escala.

Autoridades da cidade de Fujiyoshida monitoraram o congestionamento enquanto 580 carros seguiam uma rota para longe da montanha. Em um ponto, o tráfego ficou parado por 3 quilômetros.

O prefeito de Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, disse que certamente o congestionamento poderá ser pior se uma erupção realmente ocorrer e que a cidade vai trabalhar para melhorar os procedimentos de evacuação.

Fonte: NHK Imagem: JNN, Bank Image