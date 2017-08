Criança morre após cair do 8º andar de complexo habitacional

Um menino de 7 anos morreu após cair do 8º andar de um complexo habitacional da província de Kagoshima no domingo (30).

Logo após as 15h, a polícia recebeu uma chamada de emergência da mãe do menino dizendo que seu filho havia caído de um corredor no 8º andar do complexo de apartamentos localizado em Shimoishiki 1-chome, divulgou o Sankei Shimbun.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou Yusei Hidaka caído no chão e inconsciente. Ele foi levado para o hospital, mas morreu 2 horas depois.

De acordo com a polícia, Yusei estava visitando um amigo que também mora no 8º andar. Enquanto esperava por ele, acredita-se que Yusei tenha subido no muro de cerca de 1 metro de altura que leva a um corredor que conecta apartamentos vizinhos.

Segundo a polícia, como Yusei tentou subir no muro, ele caiu acidentalmente de uma altura de 21 metros.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN