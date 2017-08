Criança de 4 anos morre afogada em piscina de creche

Uma menina de 4 anos morreu afogada na piscina de uma creche na cidade de Saitama (província homônima), informou a polícia na sexta-feira (25).

Na quinta-feira (24), logo após as 15h30, a polícia recebeu uma chamada de emergência de uma professora da creche Medaka, localizada no distrito de Midori, relatando que uma criança que brincava na piscina estava boiando.

A menina estava inconsciente quando a equipe médica chegou ao local, divulgou a Fuji TV. Ela foi levada ao hospital onde morreu na manhã desta sexta-feira, por volta das 4h.

No momento do incidente, um total de 19 crianças, com idades entre 3 e 5 anos, estavam brincando na piscina enquanto duas professoras as supervisionavam.

A piscina tem 6m de comprimento, 4m de largura e de 70 a 95cm de profundidade.

Fonte: Japan Today Imagem: Sankei