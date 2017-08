Consumidores poderão sacar dinheiro em caixas de supermercado

Com início em abril do próximo ano, os consumidores poderão sacar dinheiro em certos caixas de estabelecimentos comerciais, soma que será retirada diretamente da conta bancária do usuário.

O novo serviço estará disponível nos caixas de pagamento de estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas de eletrônicos, e poderá estar em alta demanda para residentes em áreas rurais, onde os caixas eletrônicos (ATMs) são escassos. Contudo, os estabelecimentos deverão atualizar seus caixas para oferecer o serviço e algumas questões terão que ser tratadas antes do serviço se tornar comum no Japão.

Muitas instituições financeiras no Japão já oferecem um serviço de cartão de débito (J-Debit) com o pagamento debitado diretamente das contas bancárias dos consumidores. Com a aplicação do sistema, os clientes poderão sacar dinheiro no caixa, com a quantia retirada diretamente de suas contas pessoais.

A quantia pode ser sacada em uma única transação que, provavelmente, será estabelecida a partir de 1.000 ienes a dezenas de milhares de ienes. A tarifa para o cliente usar o serviço vai variar em cada estabelecimento comercial, mas é provável que seja gratuita ou a mesma cobrada nos caixas eletrônicos (ATMs).

Nesta primavera, a Agência de Serviços Financeiros revisou os regulamentos bancários a fim de melhorar a conveniência para os clientes, permitindo a eles sacarem dinheiro em locais além de bancos e caixas eletrônicos.

Dentre os principais bancos, o Mizuho Bank decidiu introduzir o serviço.

Nos Estados Unidos esse tipo de serviço já é comum. Em Manhattan (Nova York) os consumidores, normalmente, visitam um mercado para sacar cerca de 100 dólares (11.000 ienes) ou menos. Algumas pessoas sacam dinheiro quando fazem compras, já outras acham inconveniente ir até os ATMs, disse o proprietário de uma loja.

Atualmente há cerca de 560.000 terminais J-Debit em todo o Japão, em locais que incluem lojas de departamento e de eletrônicos. No Japão, o dinheiro contou por cerca da metade de todos os pagamentos para compras pessoais no ano fiscal de 2015, de acordo com uma das principais operadoras de cartão de crédito, a Credit Saison Co.

Muitos consumidores continuam pagando em dinheiro devido à preocupação sobre possíveis vazamentos de informação pessoal com o uso de cartões de crédito e dinheiro eletrônico. Portanto, um certo nível de exigência é esperado para o serviço de saque de dinheiro nos caixas de estabelecimentos comerciais.

