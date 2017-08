Como evitar que o querido pet cause incêndio em casa

O NITE-Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação do Japão, divulgou um relatório apontando 78 acidentes causados pelos inocentes pets. Mas também pelos indesejáveis ratos, aranhas e baratas, dentro de casa.

Desse total, 56 se transformaram em incêndios.

O relatório é resultado de um levantamento efetuado no período de 2012 a 2016. Ele serve de alerta para os cuidados dentro de casa, para que não resultem em prejuízos como curto-circuito e até incêndio.

Um dos exemplos citados é o rato que rói o cabo de um eletrodoméstico causando curto-circuito ou o cão de estimação que liga o botão do gás na ausência do dono da casa. Do lado de fora também mora o perigo. Baratas podem entrar pelo equipamento do ar-condicionado, causando danos e até incêndio.

Cuidado com o seu pet

Segundo o NITE, já houve caso do cão de estimação brincar com o smartphone e, repentinamente, causar explosão da bateria.

O fogão, seja elétrico ou a gás, é uma das maiores fontes de incêndio causado por um gesto inocente dos pets. Foram registrados 9 casos desses no período de 5 anos.

Para proteger o seu animal de estimação e a casa, as recomendações do NITE, incluindo os insetos são:

Colocar o pet dentro da gaiola ou do cercado antes de sair de casa

Eliminar de dentro de casa os insetos indesejáveis e ratos

Antes de sair de casa, tirar os fios dos eletrodomésticos da tomada ou quando possível ou travá-los

Não deixar nada fácil de pegar fogo ao redor do fogão a gás ou IH

Fechar a fonte de gás antes de sair de casa

Cuidado com as baterias dos eletrônicos (não deixar o pet morder ou ficar derrubando)

Assista ao vídeo de um dos noticiários e confira o que pode acontecer.

Fontes: ANN, ISAD e NITE Foto: ANN