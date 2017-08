Cogumelos gigantes foram encontrados em Mie

Os 3 cogumelos gigantes foram encontrados na vinha do agricultor Masao Majiwara, 85 anos. Sua vinha fica em Shorenji, cidade de Nabari (Mie). O agricultor percebeu que na segunda quinzena de junho, surgiram alguns pontinhos no solo, sob as parreiras. Nessa ocasião, ele fazia o ensacamento dos cachos das uvas.

Ele conta que os cogumelos foram crescendo e chegaram a 20cm de diâmetro. Para ele esses “visitantes bem vindos” costumam aparecer no outono. Mas, este ano ele teve o privilégio de recebê-los na estação das chuvas.

De acordo com o jornal Sankei, “por que será que surgem todos os anos aqui”, se questiona o dono da vinha.

Segundo o professor da Universidade de Mie, Yosuke Matsuda, entrevistado pelo Sankei, esses cogumelos da família Agaricaceae, são chamados de Calvatia nipponica. Em geral são brancos e podem chegar ao tamanho de uma bola de vôlei.

“Não são venenosos, mas não é comum consumi-los como alimento”, explicou o professor.

Fonte e foto: Sankei West