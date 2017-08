Coca-Cola recolhe 400 mil garrafas de Ginger Ale

A Coca-Cola do Japão anunciou que irá recolher espontaneamente cerca de 400 mil garrafas do refrigerante Ginger Ale. O refrigerante a ser recolhido é o Canada Dry, Fruits Ginger Ale Orange. A garrafa pet tem 490ml.

Essa foi uma produção limitada às redes de lojas de conveniência como Family Mart, Circle K e Sunkus, desde 11 do mês passado.

A bebida alvo de recolhimento tem prazos de vencimento em 20 de novembro e 9 de dezembro deste ano.

Ginger Ale Fruits Orange com fungo

O motivo do recolhimento é que a fabricante de bebidas encontrou um tipo de fungo. Segundo a fabricante, durante o processo de produção, pode ter havido contato com outra bebida no gargalo das garrafas pet.

Há suspeita de que não foi efetuada a devida lavagem das mesmas e foi feito o envasamento. Assim, também foram despachadas para comercialização.

Consumidor reclamou

A presença de fungo foi descoberta porque a fabricante recebeu 4 reclamações de consumidores. Eles apontaram que havia algo preto na boca da garrafa. Ela informa que não houve problemas com os consumidores e não há risco para a saúde, pois esse fungo não tem toxicidade.

A Coca-Cola informa que os consumidores que compraram o produto podem ligar para o número 0120-360-509, a partir desta sexta-feira.

Fontes: ANN e NHK Foto: divulgação