Centrair está com polícia antiterrorismo

O Aeroporto Internacional de Chubu-Centrair, situado em Tokoname (Aichi), recebeu polícia antiterrorismo, nesta quinta-feira (10). A estratégia foi posicionar policiais especiais, vestidos com coletes à prova de bala, capacetes e outros apetrechos, para chamar à atenção dos passageiros. Eles foram alocados exatamente 1 dia antes do pico de embarque, na sexta-feira (11).

O reforço com essa equipe, composta de 20 policiais antiterroristas, ajuda a reforçar a imagem ao público. Ainda mais em locais de grande concentração de pessoas, consideradas soft target ou alvo fácil, na tradução literal, é mais fácil executar um ato terrorista.

Teigi Sugiyama, chefe da Polícia do Aeroporto Internacional de Chubu, afirmou “mostrar os policiais dessa forma tem um resultado muito grande. Por isso, estamos aqui”. Esse tipo de ação costuma inibir os atentados, explicou o chefe.

Outra equipe da polícia aproveitou o movimento do aeroporto para entregar panfletos a respeito do cuidado com as chamadas fraudulentas. Elas são chamadas de furikome sagi, ou fraude de faturamento, induzindo a vítima a fazer um depósito bancário, depois de alegar algum problema.

