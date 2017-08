Cão policial é homenageado por ajudar na prisão de membro yakuza em Saitama

Um cão policial recebeu uma premiação do Departamento de Polícia Metropolitana na segunda-feira (28) por localizar uma arma que levou à prisão de um membro do sindicato do crime.

A premiação de Superintendente Geral foi concedida ao Labrador Retriever de 3 anos, chamado Moon Rocket, por encontrar uma arma e munição escondidas sob o assoalho da casa de um membro yakuza na província de Saitama durante uma batida realizada em julho. Essa é a primeira vez que um cão recebeu o prêmio por uma busca de armas de fogo.

Durante uma cerimônia realizada na sede da polícia metropolitana em Tóquio, o inspetor assistente Issao Sato, responsável pelo treinamento de cães na unidade de identificação, recebeu o certificado em nome do cão.

“Estou ansioso pelo sucesso futuro em seu trabalho”, disse Takatoshi Kamijo, que lidera a divisão do crime organizado da polícia.

De acordo com a divisão, o Moon Rocket é um cão “híbrido” capaz de encontrar tanto armamentos como drogas. Em uma investigação separada conduzida em maio, ele localizou 2 armas e balas em um parque no distrito de Edogawa em Tóquio.

Fonte: Kyodo Imagem: ANN