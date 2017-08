Alto-falantes de alerta falham na hora de informar sobre o míssil norte-coreano

O sistema nacional de alerta instantâneo J-Alert emitiu informação sobre o míssil norte-coreano lançado nesta manhã de terça-feira. No entanto, a comunicação do J-Alert com os alto-falantes de cada municipalidade deveria funcionar automaticamente, o que não aconteceu.

No vilarejo de Erimo (Hokkaido), há 50 unidades espalhadas mas nenhuma funcionou, segundo a NHK.

Autoridades locais informaram que vieram realizando treinamentos ao longo do ano e tudo funcionava normalmente. Diante da falha, estão verificando o que aconteceu.

Em Agematsu-cho (Nagano) ocorreu o mesmo. O vilarejo recebeu a informação do J-Alert, mas o sistema de transmissão de alerta não funcionou automaticamente, conforme previsto. Um funcionário da prefeitura local fez o procedimento cerca de 30 minutos depois, de forma manual.

Em Itoigawa (Niigata) o alerta para a população foi realizado de forma manual também, segundo a NHK.

