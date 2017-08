Aeronave comercial quase foi atingida pelo míssil da Coreia do Norte

Em 28 de julho a Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental, o qual caiu na zona econômica exclusiva japonesa-ZEE. O ponto da queda foi no noroeste, a cerca de 150 quilômetros da ilha Okushiri (Hokkaido).

De acordo com a informação veiculada no noticiário da emissora americana CBS, cerca de 10 minutos antes, uma aeronave tinha passado por essa rota aérea. A aeronave era comercial, transportando passageiros.

Aeronave da Air France fazia a rota Tóquio-Paris

Por pouco o avião da Air France, com 323 passageiros e tripulantes a bordo, não foi atingido.

Esse voo, o 293, partiu de Tóquio com destino a Paris, sobrevoou o Mar do Japão, no oeste de Hokkaido, informou a NHK. A aeronave estava a uma altitude de 9,1 mil metros. Não houve danos no voo, segundo o pronunciamento da companhia aérea.

Como a Coreia do Norte não se pronunciou avisando sobre o lançamento do míssil, os governos do Japão e Estados Unidos se manifestaram criticando o país. “Sob o ponto de vista da segurança dos navios e aeronaves, foi uma atitude extremamente problemática”, referiram-se ao lançamento do míssil sem prévio aviso.

Fontes: NHK e TBS