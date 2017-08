9 mortos e 30 feridos em acidentes relacionados a atividades de lazer no final de semana

No domingo (13), ao menos 9 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas enquanto praticavam atividades de lazer no mar, nas montanhas ou outros locais no Japão, que caiu no feriado de Obon, de acordo com registros compilados pela agência de notícias Kyodo.

Das 9 pessoas, 7 morreram no mar, nas províncias de Hokkaido, Niigata, Quioto, Tottori, Shimane e Kagoshima, enquanto as 2 outras vítimas perderam suas vidas em rios, incluindo um menino de 7 anos de Aichi que estava a passeio em Ogaki (Gifu) e foi encontrado em um rio da cidade.

A maioria das pessoas no Japão estava se divertindo em atividades ao ar livre no último dia do final de semana triplo da nação.

Dentre as vítimas de acidentes fatais estavam Masaki Ogiyama, 29, de Sapporo (Hokkaido), que visitava uma praia na cidade de Yochi, na mesma província, e Hideaki Aomatsu, 71, de Yokohama (Kanagawa), que morreu afogado enquanto pegava conchas ao largo da costa de Sado (Niigata).

Em Tottori, Nobuhiko Yamada, 69, da cidade de Kobe (Hyogo), desapareceu em uma praia em Aoya e um helicóptero de resgate encontrou seu corpo.

Já as pessoas feridas incluíram aquelas que caíram e se machucaram em trilhas de montanhas.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN