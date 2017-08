4 mísseis serão lançados simultaneamente, passando pelo Japão até atingir Guam

A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira (10) o planejamento para o lançamento de 4 mísseis. Esse plano deverá ser concluído até o final deste mês para a apreciação do líder. O plano detalhado explica como os 4 mísseis balísticos deverão atingir Guam, território americano.

“Para enviar um sinal de alerta estrito aos Estados Unidos”, diz o anúncio, serão lançados mísseis balísticos de médio alcance, o Mars 12 (Marte 12). O plano não revelou a data de lançamento dos 4 mísseis.

4 mísseis sobrevoarão 3 províncias do Japão

No plano está descrito que os mísseis passarão sobre as províncias de Shimane, Hiroshima e Kochi, do Japão, num percurso de 3.356,7Km em 1.065 segundos (quase 18 minutos), até cair a 30 ou 40Km na costa de Guam. Serão 4 mísseis lançados simultaneamente, de acordo com o anúncio.

Segundo a NHK, a partir de 21 deste mês, há planos para exercícios militares conjuntos entre as Forças Armadas dos EUA e os militares sul-coreanos, na Coreia do Sul. Cada um dos países do treinamento, mais o Japão, reforçam vigilância, pois há possibilidade de coincidir os lançamentos com o início da data de exercícios militares.

Fontes: TBS e NHK Foto: emissora da Coreia do Norte