31 mortes por insolação registradas em julho

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, ligada ao Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações, divulgou os dados das pessoas socorridas por insolação. Os dados foram coletados em todo o país, no mês de julho. Foram atendidas 26.702 pessoas, o que significa 8.031 a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Esses dados começaram a ser coletados em 2008 e os números de julho são os maiores desde então.

O número de mortes em decorrência da insolação, em 22 províncias, como em Okayama ou Hokkaido, foi de 31 pessoas.

Pacientes em estado grave que precisaram ficar mais de 3 semanas no hospital somaram 607. Foram 9.039 pacientes com curto período de internação. Como sempre, os idosos são os mais atingidos pela insolação. Em julho, 50% dos pacientes têm idade superior a 65 anos.

Na contagem a cada 100 mil pessoas, os maiores índices foram registrados em Kagoshima, com 45,02; seguida de Saga, com 38,78 e em terceiro Kumamoto com 38,35.

Insolação: medidas preventivas para evitá-la

Uma das causas para esse grande número de pessoas afetadas pode ter sido a massa de ar quente que fluiu nas regiões norte e oeste do país, no mês passado. Com isso, a temperatura se elevou, mantendo-se alta por vários dias.

Em Okinawa e toda a parte oeste do país ainda deverão ter dias com temperaturas elevadas. A agência recomenda as medidas preventivas como descanso em local fresco e hidratação adequada.

Fonte: Sankei News Foto: Flickr