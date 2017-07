Está aberta a temporada para escalar o Monte Fuji

A temporada para escalar o Monte Fuji teve início no lado de Yamanashi neste sábado (1º). Já o lado de Shizuoka será aberto no dia 10 de julho. A montanha mais alta do Japão abrange as 2 províncias.

Um ritual tradicional para orar pela segurança dos alpinistas será realizada no final da tarde em um santuário localizado na 5ª estação da montanha.

Em 2013, o Monte Fuji foi designado como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Após a designação, os governos das províncias de Shizuoka e Yamanashi começaram a pedir aos montanhistas que pagassem, voluntariamente, uma taxa de 1.000 ienes. Os governos pretendem levantar fundos para preservar a montanha e melhorar as medidas de segurança.

Os governos locais também estão planejando proteger o ambiente ao determinar o número de montanhistas por dia que é considerado desejável. Atualmente pesquisas sobre o assunto estão sendo realizadas.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image