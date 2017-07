Tempestade em vasta área e calor intenso em outra

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão alertou, na manhã desta segunda-feira (3) para os riscos de deslizamento por conta das chuvas intensas, consequência de uma frente sazonal ativa. A tempestade sobre as províncias de Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukushima e parte de Nagano, requer atenção. Em Niigata as autoridades locais estão sob alerta por conta do risco de enchente. O nível da água de alguns rios está subindo rapidamente.

Além disso, o solo fica vulnerável, portanto, requer atenção para o risco de deslizamento.

Em parte da província de Nagano, a previsão é de mais chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento até terça-feira (4).

A previsão da AMJ é de 250mm de chuva para Hokuriku, 200mm para Tohoku e 150mm para parte de Nagano, até o amanhecer de terça-feira. As chuvas intensas nessas regiões podem se estender até quarta-feira, com menos volume que o dia anterior.

A AMJ alerta a população para ficar atenta aos avisos dos municípios, especialmente em caso de ordem de evacuação, para garantir a segurança.

Calor intenso requer cuidados

Por outro lado, em outras regiões, a AMJ alerta para a devida hidratação do corpo e abrigo em locais mais frescos para evitar a insolação. Segundo a AMJ, há previsão de temperatura acima de 35°C nesta segunda-feira. As províncias banhadas pelo Oceano Pacífico das regiões Tokai a Kanto, parte de Shikoku e Chugoku são as mais atingidas pelo calor intenso.

