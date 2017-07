Táxis e ônibus no Japão terão permissão para transportar carga

O Ministério dos Transportes informou no final do mês de junho que permitirá o transporte de mercadorias por táxis e ônibus fretados em áreas escassamente povoadas ao alterar os regulamentos, a fim de responder à escassez de motoristas de caminhão em todo o país.

O ministério planeja iniciar o novo esquema no dia 1º de setembro em áreas como cidades com população abaixo de 30.000.

Após as mudanças, motoristas de táxis e de ônibus fretados poderão transportar produtos após as horas de pico sob as condições de que obtenham permissão para se engajarem nas operações de transporte de mercadorias.

Atualmente, mesmo motoristas de táxi e ônibus que receberam permissão para entregar encomendas não podem transportar produtos a menos que eles usem veículos mais pesados como caminhões.

Fonte: Japan Times/Jiji Imagem: Bank Image