Táxi: estrangeiros são esperança para a falta de motoristas

Segundo o Rodo Shimbun, o setor de táxi na capital japonesa enfrenta um problema de grave escassez de mão de obra em comparação aos outros. Um dos motivos é o envelhecimento dos motoristas. E também faltam motoristas que possam atender à alta demanda dos visitantes estrangeiros, com aumento visível a cada ano. E esse número tende a subir mais ainda com os Jogos Olímpicos 2020.

A companhia Hinomaru Kotsu, de Tóquio, tem em seu quadro 1,6 mil funcionários. Pela primeira vez contratou um recém-formado no Japão, de nacionalidade egípcia, em abril deste ano. A companhia com imensa frota de táxis pretende contratar mais estrangeiros, de diversas nacionalidades.

Profissionais contratados no meio da carreira, como brasileiro e coreano, já são 7, segundo informação do jornal.

Na página da companhia, há testemunho do brasileiro Ricardo Uehara. Veio ao Japão com 23 anos e de bancário, mudou sua carreira para motorista de táxi. Relata que no começo não foi fácil para superar algumas dificuldades como a geografia e idioma. Estudou bastante para o cliente não perceber insegurança. Ao lado dele, outros testemunhos mostram que apesar de trabalharem por um dia inteiro, tem descanso a cada 5 dias.

Fontes: Rodo e HP Hinomaru Fotos: Tokyo Taxi Center e HP Hinomaru