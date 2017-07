Takarakuji de verão: dicas do especialista para potencializar a sorte

Na terça-feira (18) as bancas e quiosques de loterias iniciaram a venda dos bilhetes dos sonhos de se tornar milionário. O sonhado Summer Jumbo Takarakuji (サマージャンボ宝くじ) oferece prêmios de 700 milhões de ienes. Esse valor é a soma do 1o. prêmio de 500 milhões e dos que têm números antes e depois do primeiro, com 100 milhões cada. Por isso, a maioria dos japoneses costuma comprar lote de 10 com números sequenciais (連番, lê-se renban). Mas há também quem compre os sortidos (バラ, lê-se bara). Para este verão, ainda tem as versões Mini com primeiro prêmio de 100 milhões e o Summer Jumbo Petit, com 1 milhão como prêmio máximo. O preço de um bilhete, seja qual deles for, custa 300 ienes.

As vendas prosseguem até 10 de agosto e para conferir se você é o próximo milionário, o sorteio ocorre em 20 de agosto. O local para o sorteio é o Meiji Jingu Gaien, em Tóquio.

Sorte no takarakuji: o que diz o especialista

Katsunori Yamaguchi, conhecido como Yama-chan, é especialista e autor sobre loterias ou takarakuji. Segundo Yama-chan, mais importante do que quando comprar é o local. O “onde” é que fará a diferença, pois quanto mais pessoas compram naqueles locais considerados sortudos, é porque tem essa energia auspiciosa.

“No ano em que o Monte Fuji foi contemplado como Patrimônio Histórico do Mundo, o quiosque de vendas ligado a ele vendeu um bilhete premiado. De lá saiu um novo milionário que ganhou o primeiro prêmio de 300 milhões. Como a sorte estava voltada para o Monte Fuji, por incrível que pareça, fica fácil ganhar na loteria”, explica.

Locais auspiciosos em Kanto

Outro exemplo que ele cita é a estação de Yokohama (Kanagawa), “onde há um quiosque auspicioso. Isso porque foi obtida uma foto com ar de relação harmoniosa da princesa com seu noivo, dentro de um dos vagões da linha Toyoko”. Esse local chama-se Yokohama Diamond CC (chance center). Somente daí já foram contempladas 104 pessoas. Há uma forte possibilidade de que o 105º apareça neste verão. “Ali tem entusiasmo, o que atrai ainda mais essa energia do dinheiro”, explica.

Para ele, outro local auspicioso é o Parque de Ueno, na capital japonesa. Isso porque um panda nasceu lá recentemente e criou-se um clima favorável. O nome do quiosque é Okachimachi Ekimae Center. Ele conta que esse local é top pois nos últimos 5 anos, foram contemplados 15 novos milionários. “O número da sorte desse local é 7”, pontua. O gerente do local diz que este ano completa 77 anos, com mais a sorte do local, espera fazer um triplo 7.

Outros locais de sorte para o takarakuji

Em Aichi, o local mais auspicioso é o Meiekimae CC, considerado quente. Fica na estação de Nagoia, que fica entre as estações da Meitetsu e da Kintetsu. Esse local já vendeu 259 bilhetes premiados, com prêmios acima de 100 milhões de ienes. E no verão do ano passado, 2 pessoas foram contempladas com os prêmios máximos, ganhando 700 milhões de ienes cada uma, revelou o gerente.

Já em Osaka (província homônima), o local da sorte fica próximo ao Kansai Shogi Hall, em Kita-ku, chamado Osaka Ekimae Dai 4 Bldg. Tokutei Uriba. O gerente diz que nesse local só contabilizam os prêmios máximos. Por 3 anos consecutivos saíram de lá os 3 novos milionários.

Na província de Shizuoka, tem a loja Suzuki Tabaco, localizada em Aoi-ku, na cidade homônima. Segundo o especialista, essa loja tem sorte grande no verão. É provável que neste verão 1 seja premiado. Nos últimos 5 anos, 3 já foram contemplados.

Fontes: JPrime e Mizuho Bank Imagens: divulgação