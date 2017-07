Primeira-dama do Japão finge não saber inglês para evitar conversa com Trump

Akie Abe, primeira-dama do Japão e esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe, falou inglês muitas vezes em público, fluentemente, com apenas um leve sotaque.

Ela conversou, por exemplo, sobre uma admiração compartilhada pela estrela do beisebol Daisuke Matsuzaka na Casa Branca com o presidente Geroge W. Bush e sua esposa Laura em 2007. Ela conversou com Laureen Harper, tomou coquetéis com Sophie Grégoire Trudeaus, falou com líderes de negócios em Nova York e em uma audiência realizada em uma escola na Virgínia com Michele Obama.

Ela até se encontrou com Donald e Melania Trump várias vezes, no início deste ano, na Base da Força Aérea Andrews, após um fim de semana no resort Mar-a-Lago de Trump na Flórida, onde Shinzo Abe e Donald Trump jogaram golfe.

No entanto, na semana passada, durante um jantar da cúpula do G20 na Alemanha, após o término da apresentação de ópera, Trump disse que Akie estava sentada ao lado dele para o banquete e simplesmente ficou em silêncio, ao invés de conversar típicos assuntos presidenciais. Aparentemente, ela fingiu não falar inglês, cita o National Post.

Se sim, Akie teve uma razão plausível, já que Trump tem um longo histórico de comportamento insolente com as mulheres, sendo o mais recente um aperto de mão agressivo e comentário obsceno sobre o corpo de Brigitte Macron, a primeira-dama da França.

Evidências do comportamento de Akie vem do próprio presidente Trump, em uma entrevista ao jornal New York Times.

“Então, eu estava sentado ao lado da esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe, que eu considero um cara incrível, e ela uma mulher incrível, mas ela não fala inglês”, disse Trump a uma repórter.

“Tipo nada, certo? Zero?” perguntou a repórter.

“Nem oi”, disse Trump.

Trump tinha um intérprete de japonês, mas indicou que ele não fez muito uso do serviço, comendo um banquete inteiro sem dizer uma palavra à mulher que sentava ao lado dele.

“Mas eu desfrutei da noite ao lado dela, e ela é realmente uma mulher agradável, e eu me diverti – tudo foi bom”, disse ele.

Akie Abe definitivamente fala inglês, como suas inúmeras aparições públicas no ocidente têm demonstrado. Como a mais jovem primeira-dama japonesa desde a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma companheira popular de seu marido linha-dura, com o qual ela discorda em público de forma frequente, como em assuntos sobre energia nuclear, a qual ela se opõe.

Akie e Shinzo Abe se casaram em 1987 quando ela tinha 25 anos e trabalhava para uma grande empresa de propaganda, e ele tinha 32. Anteriormente, ela havia escrito uma tese de mestrado sobre educação em Miyanmar. Eles não têm filhos.

Fonte e imagens: The National Post, NHK