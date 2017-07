População do Japão em queda pelo 8º ano consecutivo

O governo divulgou na quarta-feira (5) os dados mais recentes da população do Japão. Houve uma queda de 308.084 pessoas em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses dados foram fechados em 1o. de janeiro deste ano, com base nos registros do cidadão. A população total do país é de 125.583.658 pessoas, em queda pelo 8o. ano consecutivo. A queda histórica mostra redução máxima desde 1.968.

Por outro lado, no ano passado foram registrados mais de 1 milhão de nascimentos. A população estrangeira também teve aumento de 6,85%, chegando a 2.323.428 pessoas. As cidades top em estrangeiros são Tóquio, Nagoia e Osaka, bem como de concentração da população em geral.

As províncias que tiveram aumento populacional foram Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Aichi e Okinawa.

Houve aumento também da população de idosos. Pessoas com mais de 65 anos fazem parte da fatia de 27,17% da população geral.

Fontes: NHK, Asahi e Tokyo Shimbun