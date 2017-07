Polícia analisa emissão de novo tipo de licença para motoristas idosos

A Agência Nacional de Polícia (NPA na sigla em inglês) disse que vai considerar a imposição de limites na condução de veículos por pessoas acima dos 75 anos de idade.

Um painel de professores universitários, médicos e especialistas compilaram no dia 30 de junho uma lista de possíveis medidas para prevenir acidentes que envolvem motoristas idosos.

Em resposta, a NPA disse que vai analisar a introdução de uma nova licença para idosos, que vem com uma série de restrições.

Uma ideia seria permitir aos idosos dirigirem apenas carros equipados com tecnologias de segurança de ponta, como uma função para prevenir aceleração perigosa ao pisar erroneamente no pedal do acelerador.

Outra função seria um sistema automático de freio para prevenir que os idosos avancem em direção a pedestres e outros carros.

A agência também pensa em limitar a condução de carros por idosos somente durante o dia e em certas rodovias.

Segundo a NPA, o estado da Califórnia, nos EUA, os idosos só podem dirigir durante o dia e, na Irlanda, tais motoristas só podem dirigir dentro de um limite de 30km de onde moram.

A lei japonesa já exige que motoristas acima de 75 anos de idade realizem testes para avaliar discernimento e memória e a participar de uma palestra especial ao renovarem suas habilitações a cada 3 anos.

Segundo a NPA, no ano passado, houve 459 acidentes fatais envolvendo motoristas idosos com idade acima de 75, resultando em 477 mortes. Os casos contaram por 13.5% do total.

Fonte e imagem: NHK