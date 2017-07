Pessoa com deficiência morre esquecida dentro do carro

Um rapaz com deficiência intelectual de 19 anos foi encontrado morto dentro do veículo. Esse carro era usado para fazer o transporte das pessoas com deficiência da instituição Cosmos Earth, na cidade de Ageo (Saitama).

De acordo com informações da imprensa, o rapaz deve ter ficado cerca de 6,5 horas preso dentro do veículo, do tipo wagon. Junto com outros colegas, ele teria chegado na instituição por volta das 9h00 de quinta-feira (13).

Por volta das 15h30, uma das funcionárias teria notado a falta dele. O motorista da wagon foi verificar o interior do carro, no estacionamento da instituição. E lá estava o aluno da instituição que cuida das pessoas com deficiência.

Rapaz com deficiência abandonado no carro

O rapaz se encontrava no banco da última das 3 fileiras. Foi levado para o hospital, onde sua morte foi confirmada. Segundo a FNN, ele estava com temperatura de 41,4°C, o que faz suspeitar que tenha morrido de hipertermia.

Soube-se que a condição do rapaz não permitia abrir a porta.

O acidente se transformou em caso policial. O diretor da instituição foi entrevistado por vários veículos de imprensa. “Do fundo do coração apresento meus sentimentos. Lamento muito, de verdade. Lamento muito”, disse Kenji Otsuka, diretor.

Fontes: FNN e ANN Imagem: ANN