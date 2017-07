Pedido de economia de água em Aichi

A Agência de Desenvolvimento Regional de Chubu, ligada ao Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte, anunciou nesta segunda-feira (31), uma força tarefa para a contenção da seca. Isso não ocorria há 4 anos. Mas, foi necessário elevar a taxa de economia das águas do Rio Yahagi, de 10% para 20%.

Este ano a região Chubu teve um volume pluviométrico, desde maio, inferior ao do ano passado. Especialmente a barragem de Yahagi, onde se armazena a água para abastecimento da região Mikawa – Toyota a Okazaki – está com nível de apenas 43%. Isso significa a metade do que havia no mesmo mês do ano passado.

Cooperação para economia de água

Até o momento, a agricultura e as residências ainda não foram afetadas com o baixo nível no reservatório. Além dessa redução de envio de água encanada para 20%, a partir de depois do feriado, há que se pensar em outras medidas. Caso não chova, a barragem corre o risco de secar em setembro.

“Presumimos que após o feriado de agosto poderá ocorrer de ter dificuldade de sair água da torneira”, declarou o representante para a reportagem da Chukyo TV.

A agência solicita a cooperação dos agricultores, como das famílias residentes nessa área, no sentido de fechar bem as torneiras após o uso. Pede à população da região Mikawa economizar água.

