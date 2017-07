Oktoberfest é atração do verão em Nagoia

O festival do chopp alemão super animado, conhecido em quase todos os países do mundo está em Nagoia (Aichi). O Oktoberfest marca o verão trazendo delícias para acompanhar as famosas cervejas alemãs. Na terra do Oktoberfest são 2 semanas de muita alegria, desde meados de setembro a outubro. O verão da cidade de Nagoia nunca mais foi o mesmo desde a vinda anual desse festival alemão.

São 11 barracas no total para agradar a todos os paladares de cerveja, chopp, coquetéis dessa bebida e tem até vinho da melhor qualidade. A Ayinger Urweisse, natural da Bavária, é uma das mais premiadas na Europa. Só ela trouxe para Nagoia 6 tipos de cervejas, incluindo uma preta. Já a Alpirsbacher trouxe pela primeira vez um chopp, com edição limitada e exclusiva só para esse festival, além de outros 5 tipos de cervejas.

Outra famosa, Paulaner, está servindo uma cerveja com extrato de malte mais altamente concentrado, conferindo um sabor forte do malte torrado. Tem uma linha de 12 tipos de cerveja, além de 4 tipos de coquetéis e smoothies.

Outra que trouxe 2 coquetéis e 5 cervejas, igualmente de alto padrão é a Weltenburger Kloster, com uma novidade este ano.

Mais cervejas e comidinhas gostosas no Oktoberfest

Imagine se servir de uma cavala assada na grelha com sua cerveja preferida. Combinação perfeita. Então, pode rodar outras barracas para encontrar a sua cerveja preferida. Na da marca Warsteiner, você já faz o pedido do seu prato predileto e de uma das 8 bebidas, entre elas coquetéis. Tem 13 delícias no total, desde as italianas como também as típicas alemãs.

Na Lang-Bräu tem 9 bebidas para serem apreciadas, além de quase 30 pratos, incluindo queijos, pretzels, eisbein, entre outros. Agora, já imaginou saborear a típica salsicha nürnberger ou presuntos com uma cerveja? O difícil vai ser escolher entre as 15 dessa igualmente famosa marca.

Na conhecidíssima Löwenbräu tem mais 8 opções de bebidas e mais delícias para acompanhamento como o roast beef, tão em alta no Japão, como os presuntos da famosa marca Hareico.

Se você pensa que não tem outra opção senão tomar cerveja está enganado. A Licher trouxe 4 vinhos especiais mais 9 cervejas, além dos saborosos pratos para acompanhar as bebidas. Já a König Ludwig trouxe 9 cervejas, mais sorvete e aperitivos gostosos que combinam com a bebida alemã.

Além de tudo isso, ainda tem venda de artigos da Alemanha, música e dança para você se divertir.

Oktoberfest 2017

Data: até 23 de julho

Horários: 11 às 21h00 nos fins de semana e feriado e 15 às 21h00 durante a semana

Locais: Hisaya Hiroba e Engel Hiroba (no mesmo local onde se realiza a Festa do Brasil)

Ingresso: entrada gratuita

Sistema de copo e bebida: na 1a. vez deixa-se um depósito de mil ienes e paga-se por 1 bebida. Com 1 caneco ou copo vazio, troca-se pela bebida desejada. E assim por diante. Na hora de ir embora, na última barraca onde comprou a bebida, devolve-se o copo e recebe os mil ienes de volta. A organização avisa que se quebrar ou extraviar o copo não serão devolvidos os mil ienes.

Web page: http://nagoya-oktober-fest.com/

Fonte e imagens: divulgação