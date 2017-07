Novos pictogramas compreensíveis para os estrangeiros

Esperando um grande número de visitas dos estrangeiros até a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio, foram anunciados novos desenhos para identificação das placas. Os pictogramas não necessitam de palavras, basta ver para compreender. São usados largamente no mundo, em instalações e transportes públicos.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria-METI anunciou os 8 novos desenhos para as placas indicativas, com padrão internacional, para facilitar a compreensão, não só dos japoneses, como dos estrangeiros.

Foram realizadas várias discussões com o comitê do JIS-Japan Industrial Standards. Houve palavras contra a mudança do desenho que simboliza o onsen (spa ou águas termais do Japão). Mas, foi decidido pelo novo desenho com introdução da figura humana.

Novos pictogramas, mais compreensíveis

Além do novo pictograma do onsen, foram anunciados 1 novo, que é a marca de ajuda, e mais 6 mudanças. Assim, totalizam 8 novos desenhos.

Estacionamento Espera da bagagem no aeroporto Local de ajuda e cuidados Trânsito (avião) Instalação/sala para os cuidados com o bebê Local de informação Onsen (spa japonês) Socorro e local para socorro

As instalações deverão providenciar a troca gradativa desses pictogramas nas suas placas, tendo como meta um prazo de 2 anos, a partir do lançamento, na quarta-feira (19).

Fonte e imagens: METI/divulgação