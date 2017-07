Novo shinkansen mais rápido está sendo desenvolvido

A JR East (East Japan Railway) vai desenvolver um novo trem-bala que pode atingir velocidades de até 360km/h, com planos de colocar o novo modelo mais rápido em ação até o ano fiscal de 2030, em conjunto com uma linha expandida, anunciou a empresa ferroviária no dia 4 de julho.

Esse projeto poderá ter um custo de 10 bilhões de ienes ($88.3 milhões), incluindo testes de novos vagões. A JR East, com sede em Tóquio, visa desenvolver 2 modelos de testes até a primavera de 2019, um dos quais será escolhido para iniciar as operações até 2030, quando a extensão da linha Hokkaido Shinkansen até Sapporo for inaugurada no extremo norte do país. Os trens-bala atuais atingem velocidades de até 320km/h.

Os novos vagões vão suceder a série E5 que atualmente opera na linha Tohoku Shinkansen que se estende ao norte a partir de Tóquio. A prevenção de descarrilamentos que podem ser causados por terremotos estará entre as principais melhorias.

Além disso, a JR East permitirá o monitoramento constante dos vagões, trilhos e catenárias durante a operação para responder rapidamente a problemas de funcionamento. A empresa ferroviária também vai trabalhar em maneiras de reduzir o barulho quando os trens entrarem em túneis, enquanto altera o formato dos pantógrafos e outras partes para reduzir sons quando os trens-bala estão em movimento.

Planos para trens que podem atingir a velocidade de 360km/h foram revelados no ano fiscal de 2012. A JR East vê a necessidade de trens mais rápidos, dada a extensão das viagens na linha expandida até Hokkaido.

Fonte e imagem: Nikkei