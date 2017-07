Novo método de contrabando de ouro no Japão

Suspeita-se que contrabandistas estejam usando um novo método de entrar com barras de ouro no Japão ao escondê-las atrás das paredes dos banheiros de aeronaves de empresas aéreas de baixo custo (LCC na sigla em inglês) que fazem tanto rotas domésticas como internacionais.

No dia 9 de julho, dezenas de quilos de barras de ouro foram encontradas escondidas atrás das paredes do banheiro de um avião de passageiros da Vanilla Air que havia aterrissado no Aeroporto Internacional de Kansai (Osaka) vindo de Taiwan.

Acredita-se que os painéis das paredes tenham sido removidos de antemão. Segundo fontes, funcionários da empresa aérea inspecionaram 11 de suas outras aeronaves e encontraram modificações similares em 4 delas. Segundo eles, os parafusos que mantinham os painéis no lugar haviam sido alterados para que saíssem com facilidade. Em alguns casos, os painéis foram encontrados ligeiramente fora de alinhamento.

No passado, contrabandistas já usaram fita adesiva para fixar barras de ouro na planta de seus pés ou as esconderam em compartimentos de baterias de notebooks.

A aeronave em que o ouro foi encontrado em 9 de julho iria seguir viagem para o Aeroporto de Amami (Kagoshima) após chegar de Taiwan no Aeroporto de Kansai. Empresas aéreas de baixo custo costumam usar o mesmo avião tanto para voos domésticos como internacionais, sendo que não é incomum para as aeronaves fazerem ambas as rotas em um único dia.

Em voos internacionais, exige-se que os passageiros passem pela alfândega nos aeroportos, contudo, nos domésticos, não há necessidade.

A Vanilla Air disse que já tomou medidas para consertar as paredes de todas as suas aeronaves e que seus funcionários vão intensificar o monitoramento inflight.

Segundo o ex-capitão da Japan Airlines e crítico de aviação, Hiroyuki Kobayashi, é natural que as LCCs usem suas aeronaves o máximo possível. Ele disse que as comissárias de bordo conduzem verificações frequentemente.

Fonte e imagem: NHK