Novas regras para o transporte de aparelhos com baterias de lítio nos aviões de passageiros

Regras mais rigorosas para levar a bordo aparelhos eletrônicos que utilizam baterias de íon-lítio, incluindo laptops e dispositivos móveis, entrarão em vigor agora no mês de julho com a aproximação da temporada de viagens de verão.

De acordo com o Ministério dos Transportes, as regras são designadas para prevenir que baterias de íon-lítio, usadas em aparelhos recarregáveis, se inflamem acidentalmente devido à pressão ou impacto nos compartimentos de carga das aeronaves. Os dispositivos que contêm essas baterias também incluem tablets e barbeadores elétricos.

As regras exigem que os passageiros desliguem seus aparelhos eletrônicos, embrulhe-os em várias camadas de tecido grosso e coloque-os em compartimentos sólidos, como malas, antes de despachá-los para voo.

O modo de espera, que permite aos passageiros fecharem seus computadores sem ter que desligá-los completamente, não é permitido.

As regras vão ser aplicadas tanto nos voos domésticos como nos internacionais. A violação dessas normas pode incorrer uma multa de até 500.000 ienes ($4.479), segundo divulgou a matéria do Asahi.

O Ministério dos Transportes revisou as regras domésticas sobre baterias de íon-lítio em linha com os novos padrões globais de segurança que serão estabilizados pela Organização Internacional de Aviação Civil agora no final de junho.

O conselho internacional planeja introduzir padrões mais rigoroso para evitar acidentes causados pelas baterias em questão.

Em agosto de 2016, a bateria de um smartphone começou a soltar fumaça em um avião que partiu do Aeroporto de Shin Chitose, em Hokkaido, com destino ao Aeroporto de Haneda, em Tóquio, forçando um pouso de emergência.

Fonte: Asahi Imagem: Asahi, Bank Image