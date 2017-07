Mulher morre após usar aparelho de massagem para os pés no pescoço

Uma idosa na cidade de Shari (Hokkaido) morreu sufocada após usar para massagear a área do pescoço um aparelho de massagem para os pés, informou a polícia na sexta (28).

Acredita-se que a mulher de 77 anos decidiu remover a capa de pano do massageador para os pés e usar a parte rolante da máquina diretamente em seu pescoço. Contudo, suas roupas se enroscaram no aparelho, fazendo com que ela perdesse a consciência. Seus parentes a encontraram no chão da casa na manhã do dia 26 de julho, por volta das 10h. Embora a mulher tenha sido levada para o hospital, não sobreviveu.

O aparelho de massagem em questão é fabricado pela Matoba Electric Manufacturing Co., com sede na cidade de Kawagoe (Saitama). De acordo com a polícia, a máquina tem 44cm de largura e 33 cm de altura, com roletes eletrônicos.

Anteriormente, incidentes similares envolvendo o mesmo tipo de máquina ocorreram – como a morte de uma mulher em Yamanashi em maio de 2014 – levando as pessoas a exigirem que o uso desse tipo de massageador seja interrompido.

Fonte e imagem: Mainichi