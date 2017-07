Milagre da natureza: 800 mangas em um único pé

Um produtor de mangas iniciou a colheita na segunda-feira (24). Ele tem uma casa de vinil, onde há 60 pés de manga, com cerca de 1,5 metro cada. Sua propriedade fica no vilarejo de Nakijin, ao norte da capital Naha (Okinawa). Esse vilarejo fica a 85Km da capital, com belas praias, ruínas de castelo e onde as flores cerejeira do tipo Kanhizakura florescem em janeiro.

O produtor Mineo Higa, 65 anos, ganhou destaque porque em um dos pés, cujos ramos se estendem por 10 metros, ocorreu algo inesperado. Contou mais de 800 mangas quando o normal é média de 120, segundo o jornal Ryukyu.

Mangas são de uma árvore de 30 anos

A árvore, segundo o produtor, tem 30 anos e as frutas têm tamanho normal e sabor como as demais. “Ela se esforçou. As mangas são deliciosas”, exclama. “Isso foi inesperado. Acho que vou tentar registro no Guinness”, disse Higa com sorriso no rosto, para o Ryukyu.

O produtor contou para a NHK que levará cerca de 20 dias para a colheita de todas as mangas.

Para verificar se elas se encontram no ponto de colheita, ele pega uma a uma para conferir. Na outra mão tem uma tesoura para cortar delicadamente do pé e acomodar a manga colhida na caixa.

Nenhuma das matérias traz a informação do tipo de manga. Porém, a maioria dos produtores de Okinawa costuma cultivar a do tipo Irwin e cada fruta tem em média 400 gramas.

Fontes: NHK e Ryukyu Shimbun Fotos: Ryukyu e Artlife