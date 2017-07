Mesmo sendo proibido, passageiros continuam fumando em banheiros de aviões

De acordo com a reportagem da NHK, descobriu-se que passageiros em voos no Japão fumaram nos banheiros das aeronaves em ao menos 105 ocasiões em 2016.

O Ministério dos Transportes realizou uma pesquisa com 10 empresas aéreas com sede no Japão. Essas companhias proibiriam o fumo tanto em voos domésticos quanto internacionais em 1999. Cinco anos depois, a lei revisada da aviação designou o ato de fumar em banheiros como uma atitude ilegal que prejudica a segurança.

De acordo com o ministério, 291 casos de fumo ilegal dentro de aviões foram relatados em 2004. O número caiu para 95 em 2012, mas ficou acima dos 100 em 2013.

A equipe de bordo emite um alerta quando descobre que um passageiro está fumando. Se a pessoa não corresponde, o capitão emite uma ordem para parar de fumar. Caso o passageiro ignorar a ordem, uma multa de até 500.000 ienes (4.500 dólares) será aplicada.

Até agora nenhum passageiro foi multado, segundo o ministério. Em muitos casos, os passageiros fumaram no banheiro e jogaram as bitucas de cigarro na lata de lixo.

O ministério e as empresas aéreas alertam que fumar durante voos pode ocasionar um incêndio ou um acidente grave.

Fonte e imagem: NHK