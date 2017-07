Menino é picado por cobra venenosa em parque

Um menino de 10 anos ficou inconsciente após ter sido picado por uma cobra venenosa no sábado (29) na cidade de Itami (Hyogo), de acordo com a polícia.

O menino brincava com um amigo em um parque, localizado em uma área residencial na cidade, no final da tarde, quando foi picado no punho, informou a polícia local no domingo (30). Ele foi levado para o hospital e recuperou a consciência posteriormente, segundo divulgou a Kyodo.

A mãe do menino chamou uma ambulância algumas horas depois do filho ser picado, visto que o sangramento não parava e a criança se queixava de dor de cabeça.

Seus sintomas, segundo a polícia, sugeriram que a cobra era uma tigre-asiática (tiger kellback, em inglês ou ヤマカガシ yamakagashi, em japonês). Essa é um tipo de cobra venenosa que pode ser encontrada no leste e sudeste asiático.

A cobra foi capturada pelo amigo do menino e entregue aos oficiais.

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagem: Mainichi