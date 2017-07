Mais de 500 pessoas socorridas com sintomas da insolação só no domingo

As regiões leste e norte do país registraram as temperaturas mais altas deste ano, no domingo (9). Em Tatebayashi (Gunma) o termômetro chegou a 37°C, em Fukushima (província homônima) o registro foi de 36,6°C e em outras localidades, acima de 35°C.

Nos 6 mil pontos de observação da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, nas regiões leste e norte, cerca de 60% registraram temperaturas acima de 30°C.

Insolação foi mais grave nas regiões leste e norte

De acordo com o noticiário da NHK, somente no domingo, até 19h30, no mínimo 581 pessoas foram levadas aos hospitais das 44 províncias, com sintomas da insolação ou com insolação. Dentre essas pessoas, um idoso de 90 anos, o qual fazia trabalho doméstico em sua residência em Tóquio, recebeu atendimento de emergência pelo estado grave. Ele desmaiou e foi atendido em estado inconsciente.

O levantamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros e polícia de todo o país. As províncias com maior número de atendimentos foram:

Saitama: 54

Niigata: 37

Chiba: 36

Tóquio: 29

Ibaraki: 26

Como o calor prossegue em boa parte do país, nesta segunda-feira (10), a recomendação é se hidratar bem e cuidar do corpo, procurando um local para se refrescar, a fim de evitar a insolação ou hipertermia.

Fonte: NHK Imagens: Flickr/Pixabay